«В условиях глобальной цифровизации работа аудиторов становится все более сложной»

Большой потенциал для роста отрасли аудиторско-консалтинговых услуг в России в недалеком будущем видит Марчелло Гелашвили, управляющий партнер Группы компаний Б1. Он рассказал “Ъ”, что именно может стать драйвером развития этого рынка, а также поделился, как чувствует себя Б1 по прошествии нескольких лет в качестве самостоятельной компании и как ей удалось сохранить клиентов после ребрендинга и структурных преобразований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер Группы компаний Б1 Марчелло Гелашвили

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы компаний Б1 Управляющий партнер Группы компаний Б1 Марчелло Гелашвили

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы компаний Б1

— Наш рейтинг аудиторов выявил общее снижение выручки на российском аудиторском рынке по итогам прошлого года. Как вы считаете, с чем может быть связано это падение и насколько его можно назвать опасным для отрасли?

— На данный момент сложно оценить ситуацию по рынку в целом, но если говорить о результатах нашей компании, то снижение выручки небольшое и в основном связано с разовыми факторами. Фактически корректнее было бы сказать, что «рынок не растет». Несмотря на это мы крайне оптимистично смотрим в следующий финансовый год и строим амбициозные планы на будущее. Основные точки роста компаний заключаются в развитии текущих сервисов, разработке новых услуг, расширении клиентской базы и удержании действующих клиентов.

— Как сегодня чувствует себя Б1 по прошествии нескольких лет в качестве самостоятельной компании, насколько ваши клиенты оказались чувствительны к бренду?

— Нам удалось сохранить клиентов как в налоговом сопровождении, так и в консалтинге. В первую очередь так как мы поддержали наших клиентов в самое сложное время и период адаптации к новым условиям, а теперь вместе с ними ищем новые точки роста. Сегодня Группа компаний Б1 — это более 4 тыс. сотрудников в 11 городах России. Наша региональная стратегия является приоритетной, мы поддерживаем контакты с большим количеством регионов — даже с теми, где у нас нет физических офисов. Хочется отметить, что за последний год мы расширили наше присутствие, открыв два новых офиса — в Самаре и Челябинске. Конечно, мы также рассматриваем возможности выхода на зарубежные рынки, но с соблюдением требований и ограничений законодательства.

Когда произошло отделение от международной сети, ожидаемо часть «дочек» зарубежных компаний прекратили быть нашими клиентами, но, несмотря на уход их иностранных материнских компаний из России, они продолжили с нами сотрудничать. В процессе перестройки бизнесу был необходим доверенный советник, сопровождающий их на всех этапах. Так у нас появилась возможность возобновить партнерство и предложить новые услуги.

Наши клиенты продолжают выбирать Б1 при поиске профессионального консультанта или аудитора, более того, мы видим тренд на подписание долгосрочных договоров с нашей командой. Так, многие компании—лидеры отрасли выбрали Б1 в качестве аудитора на период 2024–2026 годов.

— Насколько изменились запросы ваших клиентов в последние годы? Какие направления или услуги стали более востребованными (возможно, появились новые)?

— За последние несколько лет компании столкнулись с целым рядом внешних вызовов, включая санкционные ограничения, перестройку цепочек поставок, усложнение макроэкономических условий, появление новых ниш на рынке, импортозамещение и многие другие. В то же время сохранились и внутренние вызовы: незрелость управления и отстающая от лучших практик производительность труда.

В 2022–2023 годах бизнес преимущественно фокусировался на адаптации к новой реальности, когда приходилось в максимально сжатые сроки минимизировать риски и решать задачи, направленные на обеспечение стабильного функционирования компании. Параллельно с этим рос спрос на услуги, связанные с уходом зарубежных компаний с российского рынка и покупкой новых активов российскими компаниями.

После первого шока бизнес понял, что санкции стали частью новой реальности. И теперь постепенно бизнес трансформируется и меняет вектор развития под текущие условия, а вместе с этим возвращается фокус и к более стратегическим задачам.

Запросы, с которыми сейчас приходят клиенты, выглядят так: трансформация бизнеса и увеличение эффективности, цифровая трансформация, интерес к новым рынкам, включая СНГ, Ближний Восток, Индию, Китай и другие страны, расширение производств.

— Какие важные изменения на рынке аудиторско-консалтинговых услуг вы можете отметить за последний год и какие у вас прогнозы относительно перспектив его развития? Что, на ваш взгляд, может выступить драйвером роста отрасли?

— Мы видим огромный потенциал для роста, так как рынок достаточно фрагментирован, особенно в бизнес- и ИТ-консалтинге, юридических услугах, налоговом консалтинге. Ограничение здесь состоит не в размерах рынка, а в количестве качественных, сильных партнеров и высококвалифицированных консультантов, размере команд, которые могут делать качественные проекты. Если их будет больше, то и рынок тоже будет больше.

Также есть перспективы в различных услугах, связанных с сопровождением сделок — это, например, и оценка, и структурирование. Если говорить о нашей компании, то у нас есть как классический набор услуг, так и специализированные сервисы, а также услуги-дифференциаторы. Группа компаний Б1 прежде всего позиционирует себя как сложный высокотехнологичный бизнес.

Абсолютным лидером в ближайшем будущем станут компании, обладающие экспертизой в области технологического консалтинга. Это компании, которые могут воплощать проекты по ИТ-трансформации. У нас, например, работает более 400 специалистов, которые занимаются комплексными проектами в области ИТ-трансформации бизнеса.

В условиях глобальной цифровизации работа аудиторов становится все более сложной и многоуровневой. Теперь клиентам важно не только получать качественно выполненное аудиторское задание, но и знать, какие эксперты будут работать над задачей и насколько широкая у них специализация, какие цифровые инструменты применяются в компании и какие сопутствующие услуги, направленные на защиту интересов государства, собственников и других участников рынка, оказываются. Также на развитие рынка аудита будет сильно влиять регуляторный фактор. Требуется адаптация подходов к новым реалиям — мы видим, как много работы сейчас делается в этом направлении. Все это дает дополнительный стимул к развитию аудиторских и консультационных услуг, чтобы обеспечивать достижение целей всех заинтересованных сторон.

Записала Кира Васильева