Главные новости за 15 мая. Сочи

Апартаменты в комплексах с развитой инфраструктурой в среднем стоят на 15–30% дороже, чем аналогичные по площади, но без сопутствующего сервиса. Доходность апартаментов в таких комплексах на курорте колеблется от 7 до 14% в год.

По поручению губернатора в крае продолжается реализация программы строительства центров единоборств — подобный объект уже функционирует в сочинском микрорайоне Кудепста. Новый этап предусматривает создание центров спортивной гимнастики во всех муниципалитетах края в течение ближайших пяти лет.

Адлерский районный суд вынес постановление об административном аресте одного из стримеров, задержанных в Сочи. Приезжего признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за публичную демонстрацию нацистской атрибутики.

Застройщик курортного комплекса «Волна Резорт энд СПА» в Сочи заключил соглашение с государством, урегулировав судебный спор и сохранив права дольщиков, взамен компания обязалась возвести школу на 800 мест. Совокупный объем инвестиций в проект составит 20 млрд руб.

Десять человек предстанут перед судом в Краснодаре за организацию незаконной миграции — участники преступной группы оформляли фиктивные туристические приглашения и помогли примерно 70 иностранцам нелегально остаться в России.

С 3 июня 2025 года на федеральной территории Сириус изменится схема дорожного движения. Изменения коснутся шести улиц: Таврической, Староохотничьей, Нижнеимеретинской, Воскресенской, Набережной и 65 лет Победы.

Сочинская команда заняла второе место на Первенстве Краснодарского края по баскетболу. Финальный этап соревнований среди юношей до 14 лет Детско-юношеской баскетбольной лиги 2025 года проходил в Краснодаре.