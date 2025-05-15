Застройщик «Волна Резорт энд СПА» сохранил права на комплекс в Сочи

Застройщик курортного комплекса «Волна Резорт энд СПА» в Сочи заключил соглашение с государством, урегулировав судебный спор и сохранив права дольщиков, взамен компания обязалась возвести школу на 800 мест, сообщает пресс-служба девелопера. Совокупный объем инвестиций в проект составит 20 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Застройщик курортного комплекса «Волна Резорт энд СПА» в Сочи, который ранее был известен как санаторий «Весна», достиг соглашения с государственными органами, что позволило разрешить судебный конфликт. Данное соглашение, одобренное судом 15 мая 2025 года, обеспечит защиту прав дольщиков и завершение строительства, при этом комплекс продолжит функционировать как современный гостиничный объект.

Иск, поданный в 2023 году, касался нарушений природоохранного и земельного законодательства, которые имели место в период с 1960 по 2010 годы. В результате достигнутого урегулирования комплекс остался в собственности приобретателя, который приобрел его в 2020 году.

Владелец компании-застройщика Юлия Хлуднева отметила, что это решение имеет важное значение для предпринимателей, желающих инвестировать в развитие туристической инфраструктуры страны.

В качестве компенсации за государственные затраты застройщик обязался построить современную школу на 800 мест на улице Яна Фабрициуса. Финансирование образовательного учреждения будет осуществлено за счет собственных средств компании в районе, где существует потребность в новых учебных местах.

Проект школы разрабатывается с участием ведущих специалистов в области образования, включая экспертов Института образования НИУ ВШЭ. Учебное заведение будет оснащено современными условиями для обучения. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

Ранее апелляционный суд подтвердил решение Адлерского суда Сочи об изъятии 115 объектов недвижимости в пользу государства, включая апарт-отель «Волна Резорт энд СПА» и пляж, общей площадью около 23 тыс. кв. м на территории более 12 га. Собственников также обязали выплатить компенсацию за экологический ущерб в размере 14 млрд руб., а общая сумма требований составила около 28 млрд руб.

Мария Удовик