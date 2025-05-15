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Сочинские баскетболисты завоевали «серебро» на Первенстве Краснодарского края

Сочинская команда заняла второе место на Первенстве Краснодарского края по баскетболу. Финальный этап соревнований среди юношей до 14 лет Детско-юношеской баскетбольной лиги 2025 года проходил в Краснодаре, сообщает департамент физической культуры и спорта администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В групповом этапе баскетболисты из Сочи одержали победу над сверстниками из Крымска со счетом 73:35, Ейска — 58:23 и Армавира — 55:33. В полуфинале сочинцы оказались сильнее команды из Темрюка, одержав победу со счетом 67:61.

В финальном матче юные спортсмены продемонстрировали хорошую игру, но уступили хозяевам турнира со счетом 39:51. По сравнению с прошлым краевым первенством сочинская команда поднялась на одну ступень выше.

Мария Удовик

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