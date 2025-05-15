Одностороннее движение и запрет парковки вводятся в Сириусе

С 3 июня 2025 года на федеральной территории Сириус изменится схема дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации ФТ в своем Telegram-канале. Изменения коснутся шести улиц: Таврической, Староохотничьей, Нижнеимеретинской, Воскресенской, Набережной и 65 лет Победы.

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На четырех из этих улиц будет введено одностороннее движение: на участке Староохотничьей, по всей Нижнеимеретинской, на Воскресенской (от улицы 65 лет Победы до Нижнеимеретинской) и на улице 65 лет Победы. Остановка и стоянка автомобилей будут запрещены на Таврической, Староохотничьей, Нижнеимеретинской, Набережной и 65 лет Победы.

Эти изменения предложили члены комиссии по безопасности дорожного движения на основе обращений граждан. По информации администрации, нововведения помогут снизить нагрузку на дороги, уменьшить пробки и количество аварий, а также обеспечить проезд специального транспорта и оптимизировать маршруты общественного транспорта.

Власти Сириуса призывают водителей учитывать новую схему при планировании поездок и внимательно следить за дорожными знаками.

Мария Удовик