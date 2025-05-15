В Сочи арестовали стримера за демонстрацию тату с запрещенной символикой

Адлерский районный суд вынес постановление об административном аресте одного из стримеров, задержанных в Сочи. Приезжего признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за публичную демонстрацию нацистской атрибутики, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, стример прибыл в Сочи из Тульской области вместе с приятелями. В съемном жилье они устраивали интернет-трансляции, во время которых выполняли сомнительные просьбы зрителей. В ходе одного из эфиров, который вел знакомый приезжего, в кадр попала татуировка задержанного, визуально напоминающая свастику.

Турист полностью признал вину и пообещал суду модифицировать татуировку. Судебная инстанция назначила ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

Материалы в отношении второго задержанного, обвиняемого по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения), пока не поступили в суд.

Мария Удовик