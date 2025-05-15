Сочинка предстанет перед судом за фиктивную легализацию 70 приезжих

Десять человек предстанут перед судом в Краснодаре за организацию незаконной миграции – участники преступной группы оформляли фиктивные туристические приглашения и помогли примерно 70 иностранцам нелегально остаться в России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной легализацией мигрантов. Правоохранительные органы установили, что 30-летний приезжий вместе с 28-летней жительницей Сочи организовали преступную схему, в которую вовлекли восемь граждан России.

Участники группировки изготавливали фиктивные туристические приглашения для иностранцев, которые платили за них организаторам значительные суммы. После пересечения российской границы мигранты исчезали из поля зрения миграционных служб. По данным следствия, таким образом было легализовано около 70 иностранных граждан, личности и местонахождение которых сейчас устанавливаются.

Главный фигурант дела заключен под стражу, остальным соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемым грозит наказание по части 2 ст. 322.1 УК РФ – до семи лет лишения свободы за организацию незаконной миграции.

Мария Удовик