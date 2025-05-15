В Сочи построят центр спортивной гимнастики

Глава Сочи Андрей Прошунин принял участие в «Часе контроля», который провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На совещании обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры в регионе. По поручению губернатора в крае продолжается реализация программы строительства центров единоборств — подобный объект уже функционирует в сочинском микрорайоне Кудепста. Новый этап предусматривает создание центров спортивной гимнастики во всех муниципалитетах края в течение ближайших пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В администрации Сочи подтвердили, что проект будет востребован, учитывая спортивную специфику города. Совместно с представителями спортивного сообщества специалисты уже провели оценку нескольких участков, подходящих под размещение будущего центра. Отдельное внимание уделяется доступности инженерных коммуникаций и организации подъездной инфраструктуры. В настоящее время ведется предпроектная подготовка, в планах — оперативно перейти к стадии непосредственного строительства.

Вячеслав Рыжков