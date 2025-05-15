Эксперт: доходность сервисных апартаментов в Сочи колеблется от 7 до 14% в год

Апартаменты в комплексах с развитой инфраструктурой в среднем стоят на 15–30% дороже, чем аналогичные по площади, но без сопутствующего сервиса. Об этом «Ъ-Сочи» рассказала коммерческий директор группы «Мантера» Ирина Игнатьева. По ее словам, доходность апартаментов в таких комплексах на курорте колеблется от 7 до 14% в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В проектах с развитой "коммерцией" объекты продаются дороже за счет уровня сервиса и удобства проживания. Это особенно актуально в сегменте luxury и upper-mid, где покупатели ищут lifestyle-решения, а не просто квадратные метры. Проекты с коммерческой составляющей (например, кафе или аренда спортинвентаря) генерируют доход даже вне пикового сезона, что делает их более ликвидными. Это также влияет на восприятие покупателя: "объект живой круглый год", значит, его ценность стабильна»,— говорит госпожа Игнатьева.

Она также отмечает, что проект с коммерческой инфраструктурой можно продвигать не только как «второе жилье у моря», но и как инвестиционный продукт, площадку для бизнеса (например, франшизу в зоне ритейла), часть lifestyle-концепции для digital-nomads (цифровые кочевники), семей и wellness-туристов.

Наиболее популярными объектами «коммерции» в апарт-комплексах являются, по словам технического директора Domina Group Регины Виноградовой, рестораны, бутики, мелкий ритейл и медицинские центры.

Заместитель генерального директора курорта «Лучи» Ольга Нарт считает, что инвестиции в гостиничную недвижимость остаются одним из наиболее эффективных инструментов для бизнеса, ориентированного на среднесрочную и долгосрочную перспективу. «Ключевое правило — сохранение единого стандарта. Если отель позиционируется как премиальный, даже арендованные рестораны должны соответствовать этому уровню. Главное — найти баланс между концепцией, качеством услуг и ожиданиями целевой аудитории. Именно это определяет успех инвестиций в гостиничную недвижимость»,— говорит собеседница «Ъ-Сочи».

Подробнее о том, как владельцы апарт-отелей обеспечивают постояльцев повседневной инфраструктурой,— в материале «Ъ-Недвижимость» «Не выходя из дома».

Дмитрий Михеенко