Главные новости за 15 мая. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 14 на 15 мая силы и средства ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата в Новошахтинске. Пострадавших и разрушений на земле не было.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения главе администрации Новочеркасска Юрия Лысенко. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Он заключен под стражу до 13 июля.

В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию более 120 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении Константина Рачаловского от должности заместителя губернатора-министра сельского хозяйства и продовольствия региона. Чиновник будет уволен с поста с 27 мая.

В Ростовской области для содержания дорожной сети нашли нового подрядчика — компанию «Т-Транс». На проведение работ она планирует потратить 335 млн рублей.

Южный окружной военный суд в Ростове огласил приговоры двум фигурантам, обвиняемым в попытке организации террористических актов. Фигуранты проведут в местах заключения 18 и 17 лет. Каждый из них заплатит штраф 600 тысяч рублей.

В Ростовской области сотрудники Россельхознадзора пресекли деятельность фантомного предприятия по производству молока. Производственная площадка располагалась на земельном участке, где применялись химикаты.