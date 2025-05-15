В Ростове вынесли приговор намеревавшимся устроить теракты в Пятигорске

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговоры двум фигурантам, обвиняемым в попытке организации террористических актов. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

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Из материалов суда следует, что Мухамаджон Тилоев и Дилшод Каландаров вступили в «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) в январе 2024 года и вскоре после этого провели разведку предполагаемых мест террористического акта – зданий Пятигорского городского суда и прокуратуры Пятигорска.

В итоге местом теракта был выбран суд. 16 января 2024 года Фигуранты приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, но исполнить задуманное не успели, так как через девять дней их задержали правоохранители.

Приговором суда Тилоеву назначено 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штраф в 600 тыс. руб., Каландарову — 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и аналогичному штрафу.

Константин Соловьев