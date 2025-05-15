Ввод в строй коммерческих площадей в Ростове-на-Дону вырос в полтора раза

В 2024 году в Ростове-на-Дону ввели более 120 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, рассказал «Ъ-Ростов» руководитель направления загородной и коммерческой недвижимости компании «Этажи-Ростов» Максим Платонов. ПО его словам, в первом квартале 2025 года количество объектов в данном сегменте выросло на рынке на 12% к предыдущему кварталу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«По итогам 2024 года мы видим заметный рост интереса к сегменту коммерческой недвижимости со стороны бизнеса и инвесторов. Наибольшей популярностью стали пользоваться отдельно стоящие здания — данный сегмент вырос в спросе почти на четверть. Цены тоже растут. Хороших объектов не так много, особенно в удобных и проходных местах, поэтому и стоимость постепенно увеличивается. Отмечается также рост предложения»,— говорит господин Платонов.

Руководитель департамента первичного рынка компании «Этажи-Ростов» Никита Цакадзе констатирует, что спрос на рынке коммерческой недвижимости донской столицы смещается в сегмент стрит-ритейла. Малый и средний бизнес, по словам эксперта, активизировался в районах с плотной жилой застройкой, стали востребованы помещения с отдельным входом на первых этажах жилых многоэтажек, особенно в спальных районах. Также риэлтор отмечает рост интереса к коворкингам и гибким офисным пространствам.

«Многие компании, особенно в IT и сервисных отраслях, переходят на гибридную модель работы, что снижает интерес к классическим офисам большого метража. Кроме того, в условиях роста e-commerce эксперты рынка наблюдают переоборудование части устаревших торговых и производственных помещений под логистические нужды»,— комментирует эксперт.

Ставки аренды в центральных районах Ростова-на-Дону и на проходных улицах города, таких как Большая Садовая, Соколова и Красноармейская, удерживаются, по данным «Этажи-Ростов», на уровне 1200–2000 руб. за кв. м, в зависимости от состояния помещения и инфраструктуры. На окраинах и в спальных районах аренда «коммерции» варьируется в пределах 600–1000 руб. за кв. м. Цены на покупку коммерческих помещений, по словам представителей риэлторской компании, в целом не растут, а по многим объектам возможен торг до 10–15%.

Подробнее о рынке коммерческой недвижимости на юге России читайте в материале «Ъ-Недвижимость» «Торговля отправляется на склад».

Дмитрий Михеенко