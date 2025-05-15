Обслуживанием дорог в Ростовской области займется «Т-Транс» за 335 млн рублей

Для содержания дорожной сети в Ростовской области нашли нового подрядчика. Им стал крупнейший ростовский дорожный строитель — «Т-Транс». На проведение работ компания планирует потратить 335 млн руб. (стартовая цена контракта превышала 383 млн руб.), сообщает город N.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступила государственная компания «Управление автомобильной магистрали Москва — Волгоград». Из сообщения следует, что «Т-Транс» будет выполнять ее заявки по обслуживанию дорог из Новошахтинска к луганской границе, а также на южном, северном и западном подъездах к Ростову от М-4 «Дон». Подрядчику необходимо устранять деформации и повреждения асфальта, осуществлять покраску и замену стоек дорожных знаков, а также барьеров и перил. Кроме того, компания будет заниматься заменой светоотражателей и сигнальных столбиков.

Работы начнутся уже в этом году, а завершить их планируется в 2027 году.

Мария Хоперская