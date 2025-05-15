На Дону пресекли производство молока из неизвестного сырья

В Ростовской области сотрудники Россельхознадзора пресекли деятельность фантомного предприятия по производству молока. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным специалистов, итоговый продукт - сухое обезжиренное молоко, общим объемом в 80 т. – было получено из нелогичного количества, 8,6 т. сырья, поступившего от индивидуального предпринимателя из Луганской Народной Республики. Отмечается, что 25 т. молока неизвестного происхождения отправили на предприятие Краснодарского края.

Согласно выписке Федеральной налоговой службы (ФНС), юридическое лицо не имело право производить и перерабатывать молочную продукцию. Специалисты также установили, что площадка производства располагалась на земельном участке, где применялись пестициды и агрохимикаты.

«Указанные обстоятельства свидетельствует о фантомности предприятия, легализации и выпуске в оборот продукции неизвестного происхождения, что может привести к угрозе жизни и здоровья человека», — отметили в Россельхознадзоре.

Сотрудники ведомства объявили предприятию предостережение, а также направили материалы для проведения проверок в МВД, прокуратуру и налоговую. Регистрацию юрлица в системе ветеринарного контроля аннулировали.

Константин Соловьев