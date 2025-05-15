В Новошахтинске ночью 15 мая сбили украинский беспилотник

В ночь с 14 на 15 мая силы и средства ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата в Новошахтинске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», – написал глава Дона.

По информации Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили в регионах России два украинских БПЛА самолетного типа. По одному – над Ростовской и Белгородской областями.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 11 на 12 мая средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотника в Каменске.

Владимир Андреев