В Башкирии осужденному к пожизненному сроку вынесли приговор за убийство

Бирский межрайонный суд признал местного жителя, приговоренного к пожизненному сроку за убийство троих человек, виновным еще в одном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), совершенном в 2013 году. Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, окончательное наказание — пожизненное лишение свободы — он будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

По материалам дела, в июне 2013 года жительница Бирского района заявила в полицию об исчезновении 32-летней дочери. Тогда установить местонахождение пропавшей не удалось.

Расследование уголовного дела возобновили в 2025 году после явки с повинной осужденного за убийство троих человек, отбывавшего пожизненный срок в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин». Он сообщил, что причастен к исчезновению женщины.

Следователи-криминалисты во время проверки показаний фигуранта уголовного дела обнаружили на указанном им месте на берегу реки Белой в Бирске фрагменты скелета, прикрытые ветками. По результатам молекулярно-генетической и ситуационнои медико-криминалистическои экспертиз, а также сопоставления собранных доказательств установили личность потерпевшей, дату и вероятную причину ее смерти.

Как установило следствие, в 2013 году осужденный подрабатывал частным извозом. В селе Емашево Бирского района он подвозил 32-летнюю женщину. По дороге они разговорились и решили выпить. Во время распития алкоголя они поссорились, и подсудимый задушил жертву ее шелковым платком. Тело оставил на берегу реки, рассчитывая, что во время паводка его унесет течение.

Майя Иванова