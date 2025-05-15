Баптистская церковь в Курганинске остается под запретом по решению суда

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность запрета деятельности религиозного объединения «Международный союз евангелистских христиан-баптистов Церковь Курганинск» в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба органа госвласти.

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Кассационная инстанция согласилась с ранее принятыми решениями Курганинского городского суда и Краснодарского краевого суда, которые приостановили работу Дома молитвы до устранения выявленных нарушений.

Основанием для судебного разбирательства стал административный иск прокуратуры Курганинского района. Надзорный орган установил факты проведения несанкционированных миссионерских мероприятий с участием около 1,5 тыс. человек, включая несовершеннолетних.

В ходе разбирательства выяснилось, что община не уведомила Управление Министерства юстиции России по Краснодарскому краю о начале своей работы и не прошла обязательную государственную регистрацию. Кроме того, объединение осуществляло миссионерскую деятельность с нарушением требований законодательства о свободе совести и вероисповедания.

Апелляционная инстанция оставила в силе решение городского суда, учитывая, что организация не предприняла попыток исправить нарушения. Четвертый кассационный суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для отмены предыдущих судебных актов и отклонил жалобу руководителя религиозного объединения.

Анна Гречко