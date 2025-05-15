«Яндекс Музыка» удалила 1,5 тыс. материалов по требованию властей

Стриминговый сервис «Яндекс (MOEX: YDEX) Музыка» за четвертый квартал 2024 года и первый квартал 2025-го удалил по требованию госорганов 1576 единиц контента (0,00002% от всего каталога сервиса). Из них 1487 было удалено за первые три месяца текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет компании.

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Среди причин для удаления материалов:

материалы, направленные на «дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ»;

контент, содержащий оправдание сексуального поведения в отношении несовершеннолетних;

пропаганда ЛГБТ(международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России);

описание способов изготовления и употребления наркотиков;

информация о способе совершения суицида.

За предыдущее полугодие (второй и третий кварталы 2024 года) сервис по требованию властей удалил 4,9 тыс. материалов. Тогда в пресс-службе «Яндекса» сообщали, что у 98% удаленного контента было суммарно менее 100 прослушиваний в течение месяца, а у 60% — ни одного.

За эти же шесть месяцев на «Яндекс Музыке» установили возрастное ограничение для 8,9 тыс. материалов. Возрастная маркировка (знак) была установлена более чем на 36 тыс. музыкальных треков и эпизодов подкастов, содержащих нецензурную лексику, описание насилия или агрессии.

Полина Мотызлевская