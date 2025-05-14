Главные новости 14 мая. Ростов-на-Дону и область

В Ростове был задержан начальник управления по делам миграции МВД по Ростовской области Александр Мельников. Его подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконной деятельности.

Должность директора департамента потребительского рынка Ростовской области заняла Ирина Гелас. С 2015 по 2022 годы она уже возглавляла департамент потребительского рынка региона, а затем была директором колледжа экономики, управления и права ДГТУ.

В Новочеркасске сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех по изготовлению алкоголя. Полицейские изъяли из незаконного оборота 430 литров спиртосодержащей продукции, а также 3,2 тысячи литров этилового спирта на общую сумму около 450 тысяч рублей.

Более 370 объектов недвижимости концерна «Покровский» на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей переданы в доход государства. Это имущество (земли сельхозназначения, коммерческие и жилые здания и помещения) было признано приобретенным незаконно, с нарушением федерального закона «О противодействии коррупции».

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор двум подозреваемым в организации теракта в Запорожской области. Фигурантов дела приговорили к 24 и 17 годам строго режима. Каждый из них должен будет еще и выплатить штраф 600 тысяч рублей.

За четыре месяца 2025 года в Ростове дорожные камеры городской системы фиксации нарушений ПДД зафиксировали более 430 тысяч случаев. Материалы c комплексов передали ГИБДД для оформления постановлений о штрафах и направлении их автовладельцам.

В Ростовской области победителям конкурса грантов среди НКО было выделено более 90 млрд рублей. Четыре донских проекта вошли в сотню лучших федеральных инициатив.