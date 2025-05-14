Дорожные камеры Ростова зафиксировали 430 тысяч нарушений в 2025 году

Дорожные камеры городской системы фиксации нарушений ПДД за четыре месяца 2025 года зафиксировали более 430 тыс. нарушений, сообщили «Ъ-Ростов» в администрации Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным источника, ростовские водители стали реже нарушать скоростной режим и правила проезда регулируемых перекрестков, снизилось количество ДТП с участием грузовых автомобилей.

Вместе с тем, наблюдалось увеличение числа нарушения правил под запрещающие дорожные знаки (10 случаев), движение транспортных средств по полосе общественного транспорта (82 случая), правил остановки/стоянки транспортными средствами (11 случаев).

«Увеличение произошло из-за наращивания в черте города комплексов для контроля движения транспортных средств по полосе общественного транспорта – с 16 шт. в 2024 году до 22 шт. в 2025 году – и движения грузовых транспортных средств под запрещающие дорожные знаки с 6 шт. в 2024 году до 18 шт. в 2025 году»,– пояснили «Ъ-Ростов» в городской мэрии.

Наибольшее количество отклонений от правил ПДД власти установили при въезде в город (пр. Сиверса, ул. Пойменная, ул. Бориса Слюсаря, пр. Шолохова, пр. Ворошиловский (мост), ул. Левобережная, ул. Таганрогская, ул. Малиновского, ул. Орская, пр. 40-летия Победы), а также на магистральных улицах общегородского и районного значения, где помимо нарушения скоростного режима фиксируются нарушения на участках действия дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» и 5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств».

Напомним, система контроля нарушений ПДД с использованием стационарных комплексов фотовидеофиксации применяется в Ростове-на- Дону с 2018 года, на территории города действует 119 дорожных комплексов, способных распознавать 65 видов нарушений. Материалы c комплексов передаются ГИБДД для оформления штрафных постановлений, которые направляются по почте автовладельцам.

Валентина Любашенко