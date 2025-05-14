Более 370 объектов недвижимости «Покровского» переданы государству

Недвижимость концерна «Покровский» — 372 объекта на общую сумму более 1,6 млрд руб. переданы в доход государства, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Отмечается, что имущество (земельные участки сельхоз назначения, коммерческие и жилые здания и помещения в Краснодарском и Алтайском краях, Ростовской области) было признано приобретенным незаконно, с нарушением федерального закона «О противодействии коррупции».

Раннее «Ъ» сообщал о том, что Каневской суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуроры к экс-инспектору аппарата полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Андрею Коровайко и подконтрольным ему лицам, признав коррупционным имуществом 22 компании рыночной стоимостью более 9 млрд руб.

Согласно обнародованным материалам суда, занимавший в начале 2000-х годов различные посты в полпредстве президента РФ в ЮФО, господин Коровайко использовал свое служебное положение для незаконного захвата чужих предприятий и создания собственных компаний. При содействии силовых структур он оформлял доли в доходных компаниях на своих родственников и доверенных лиц. Коррупционная схема функционировала при участии судей Арбитражного суда Ростовской области.

Группой лиц незаконным путем был получен контроль над рядом высоколиквидных предприятий в южных регионах России, включая курортный комплекс «Небуг», Механический завод №5, ФГУП «Электроаппарат» и другие. Полученные средства впоследствии инвестировались в новые активы в четырех регионах, что привело к формированию концерна «Покровский».

Валентина Любашенко