На Дону полицейские изъяли 3,2 тысячи литров контрафактного спирта

В Новочеркасске сотрудники правоохранительных органов нашли подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МДВ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что 36-летний местный житель организовал производство на арендованном складе. Во время обыска оперативники обнаружили 860 литровых бутылок с этикетками различных брендов водки, виски и коньяка, более 58 тыс. пустых полулитровых емкостей, бочки со спиртом и этикетировочный станок.

Полицейские изъяли из незаконного оборота 430 литров спиртосодержащей продукции, а также 3,2 тыс. литров этилового спирта. Общая стоимость контрафакта составила около 450 тыс. руб.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту производства, хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции в крупном размере (ч.5 ст. 171.1 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская