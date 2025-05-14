На Дону победителям конкурса грантов среди НКО выделено более 90 млрд рублей
Четыре донских проекта вошли в сотню лучших федеральных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба региональной торгово-промышленной палаты.
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
Три из них были реализованы совместно с членами ТПП. «Общественный центр социальных инициатив», «Точка роста НКО: «Донбасс» и «Атлас некоммерческих организаций» направлены на реализацию и развитие талантов и творческих способностей детей с ОВЗ, а так же на помощь в борьбе с онкозаболеваниями.
По сообщению пресс-службы, 61 некоммерческая организация области в 2024 году активно работала по направлению социального ориентирования и социальной адаптации.