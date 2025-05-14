В Ростове вынесли приговор организаторам теракта в Запорожской области

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум подозреваемым в организации терактов. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Из материалов дела следует, что Олега Завгороднего обвиняли по ч. 2 ст. 205.4 (финансирование террористической деятельности), ч. 1 ст. 30 (покушение на преступление), «а» ч. 2 ст. 205 (терроризм, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), ст. 205.3 (пропаганда терроризма) УК РФ. Его сообщника Федорова Трифонова обвиняли по ч. 2 ст. 205.4 (финансирование террористической деятельности), ч. 1 ст. 30 (покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 (терроризм, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), ст. 205.3 (пропаганда терроризма).

Следствие выяснило, что в феврале 2022 г. Завгородний вступил в террористическое сообщество, в составе которого осуществлял незаконный оборот взрывчатки, в городах Запорожье и Мелитополь. В мае того же года к сообществу Завгороднего присоединился Трифонов. Фигуранты совместно изготовили самодельное взрывное устройство и планировали устроить теракт на территории Запорожской области в момент прохождения российской военной колонны. Подсудимые доставили бомбу к определенному заранее участку дороги, где их смогли задержать правоохранители.

Суд приговорил Завгороднего к 24 годам заключения строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу в 600 тыс. руб. Трифонова приговорили к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и аналогичному штрафу.

Константин Соловьев