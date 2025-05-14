Главные новости за 14 мая. Кубань, Крым, Адыгея
Правительство РФ предоставило Таманскому терминалу навалочных грузов право на экспортную перевалку минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза. Принятое решение, как ожидается, расширит возможности российских производителей и транзитных экспортеров по поставкам удобрений в Турцию, на Ближний Восток, в страны Южной и Восточной Азии.
На фоне сохраняющихся ограничений из-за ЧС и снижения турпотока в майские праздники часть гостиниц в Анапе решила приостановить деятельность. Некоторые объекты размещения отложили открытие до середины июня.
В оперштабе Кубани опровергли новость об исключении анапских лагерей из перечня оздоровительных учреждений по экологическим причинам. Ранее подобные сведения распространились в соцсетях.
Пассажирское судно на подводных крыльях «Комета», курсирующее между курортными городами Кубани, планируется запустить до 20 мая. Изначально старт был намечен на 15 мая.
Миграционный прирост населения Кубани за январь-февраль 2025 года уменьшился на 40,9% или на 1,8 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Октябрьский районный суд Краснодара на два месяца заключил под стражу 20-летнего местного жителя, ударившего бокалом девушку в одном из городских баров. Согласно материалам дела, инцидент произошел в ночь на 6 мая 2025 года.
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в получении особо крупных взяток и растрате, до 17 августа 2025 года.
Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Оксаны Шевченко, обвиняемой в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Предполагается, что отбывать наказание фигурантка будет в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на два года.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после аварии с рейсовым автобусом в Крыму. По информации следствия, 13 мая 2025 года в Крыму произошло ДТП с участием общественного транспорта, перевозившего 16 пассажиров из Луганска.