Миграционный прирост на Кубани сократился на 40% в начале 2025 года

Миграционный прирост населения Кубани за январь—февраль 2025 года уменьшился на 40,9%, или на 1,8 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.

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Статистическое наблюдение показало, что за первые два месяца текущего года в регион прибыли 19,3 тыс. человек, а покинули Кубань 16,6 тыс. жителей. Внутрирегиональная миграция за указанный период снизилась на 13,5%.

В рамках международной миграции приток населения составил 4,4 тыс. человек, а выбыло 1,5 тыс. Количество прибывших иностранцев увеличилось на 60% по сравнению с началом 2024 года, а число уехавших сократилось на 24%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за первые три месяца из Краснодарского края выдворили 322 иностранца. Еще 373 человека были отправлены в пункты временного пребывания по решению суда.

Анна Гречко