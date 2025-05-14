Краснодарца, напавшего на девушку в баре, суд отправил под стражу на 2 месяца

Октябрьский районный суд Краснодара на два месяца заключил под стражу 20-летнего местного жителя, ударившего бокалом девушку в одном из городских баров. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в ночь на 6 мая 2025 года обвиняемый, находясь в баре Краснодара по улице Володи Головатого, вступил в словесную перепалку с незнакомой девушкой. В ходе конфликта молодой человек ударил потерпевшую ее же стеклянным бокалом по лицу, тем самым причинив ей серьезные повреждения.

Следствие аргументировало необходимость ареста опасениями, что обвиняемый может скрыться или оказать давление на свидетелей. Нападавший пробудет под арестом до 12 июля 2025 года. Ему предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Алина Зорина