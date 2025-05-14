Тамань сможет заниматься экспортной перевалкой удобрений за пределы ЕАЭС

Правительство РФ предоставило Таманскому терминалу навалочных грузов право на экспортную перевалку минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «ОТЭКО» Фото: пресс-служба компании «ОТЭКО»

Принятое решение, как ожидается, расширит возможности российских производителей и транзитных экспортеров по поставкам удобрений в Турцию, на Ближний Восток, в страны Южной и Восточной Азии, а также на другие внешние рынки за пределами ЕАЭС.

Таманский терминал навалочных грузов, согласно данным реестра морских портов РФ, является крупнейшим в стране объектом подобного профиля. Его совокупная пропускная способность составляет 60 млн т в год, из которых до 5 млн т приходится на экспорт минеральных удобрений.

Вячеслав Рыжков