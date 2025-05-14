Экс-мэру Сочи Копайгородскому продлили арест до середины августа

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в получении особо крупных взяток и растрате, до 17 августа 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Аналогичное постановление ранее вынесли в отношении супруги экс-градоначальника Янины Копайгородской. Защитники обоих фигурантов заявили, что намерены обжаловать решение о продлении срока содержания под стражей.

По данным следствия, за два года Алексей Копайгородский и его жена, используя должностное положение, незаконно получили почти 332 млн руб. Недавно следователи предъявили бывшему мэру Сочи обвинения еще по двум эпизодам получения взяток от крупных предпринимателей.

Супруги проходят по уголовному делу о растрате в особо крупном размере, получении и посредничестве при получении трех взяток в особо крупном размере. Янине Копайгородской также вменяют принуждение двух свидетелей к даче ложных показаний.

Копайгородские были задержаны осенью 2024 года. В ходе более 50 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре у фигурантов изъяли деньги, ценности и документы, имеющие значение для дела. На их активы, банковские счета и недвижимость наложены обеспечительные меры. Ранее следственный департамент МВД России также обвинял супругов в хищении земельных участков в Сочи. Они не признают свою вину по всем пунктам обвинения.

Анна Гречко