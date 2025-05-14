Обвиняемой в деле о покушении на главу Крыма грозит 9 лет колонии

В Южном окружном военном суде прокурор запросил девять лет лишения свободы для Оксаны Шевченко, обвиняемой в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сегодня, 14 мая 2025 года, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале 2025 года Южный окружной военный суд принял к рассмотрению уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко, обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

В ходе прений сторон прокурор запросил для Оксаны Шевченко наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на два года и штрафом в размере 500 тыс. руб.

Согласно материалам следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовал группу с целью совершения теракта на территории Крыма. В ее состав, по версии следствия, вошли Владимир Боднарь и Оксана Шевченко. Обвиняемые должны были отслеживать маршруты служебного транспорта главы республики и готовить покушение. Позднее к группе присоединился Владимир Ананьев.

По версии следствия, Владимир Боднарь доставил из Запорожской области в Крым самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, а также передатчик и приемник, предназначенные для приведения его в действие. Взрывчатку обвиняемые спрятали в гаражном боксе, арендованном Оксаной Шевченко в Симферополе. Для слежки за маршрутом служебного автомобиля главы Крыма в арендованном нежилом помещении была установлена камера видеонаблюдения.

В начале февраля 2024 года сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали предполагаемых участников группы. В их отношении были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), а также по ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств). Владимир Боднарь и Оксана Шевченко заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Суд ушел в совещательную комнату до 17:00, рассказали в пресс-службе.

Богдан Кобец