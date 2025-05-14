Глава СКР взял на контроль дело о смертельном ДТП с автобусом в Крыму

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после аварии с рейсовым автобусом в Крыму. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации следствия, 13 мая 2025 года в Крыму произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего 16 пассажиров из Луганска, среди которых находились несовершеннолетние. Сотрудник транспортной компании, управлявший автобусом, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель фуры от полученных травм скончался в больнице.

В Главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств),

Глава СК поручил руководителю крымского ГСУ Владимиру Терентьеву представить отчет о результатах расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Анна Гречко