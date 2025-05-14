Главные новости за 14 мая. Тамбов, Воронеж, Курск
Экотехнопарк в Тамбовской области могут начать строить в 2025 году.
Прокуратура добилась пересмотра дела об изъятии у «Развития» 0,6 га в Воронеже.
Воронежское управление Росгвардии возглавил участник СВО Алексей Баранников.
Прокуратура раскрыла подробности дела против экс-главы поселения под Воронежем.
Три человека погибли и 21 пострадал в ДТП с автобусом в Курской области.
Власти Воронежа добились решения о сносе недостроя на заливном лугу у Усмани.
Общежитие ВГУ отремонтирует курский «Бизнесстройпроект» за 224,3 млн руб.
«Курскводоканал» заподозрили в загрязнении реки Сейм в двух районах.