Главные новости за 14 мая. Тамбов, Воронеж, Курск

Экотехнопарк в Тамбовской области могут начать строить в 2025 году.

Прокуратура добилась пересмотра дела об изъятии у «Развития» 0,6 га в Воронеже.

Воронежское управление Росгвардии возглавил участник СВО Алексей Баранников.

Прокуратура раскрыла подробности дела против экс-главы поселения под Воронежем.

Три человека погибли и 21 пострадал в ДТП с автобусом в Курской области.

Власти Воронежа добились решения о сносе недостроя на заливном лугу у Усмани.

Общежитие ВГУ отремонтирует курский «Бизнесстройпроект» за 224,3 млн руб.

«Курскводоканал» заподозрили в загрязнении реки Сейм в двух районах.