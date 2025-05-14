Экотехнопарк в Тамбовской области могут начать строить в 2025 году

Строительство экотехнопарка «Центральный» в Тамбовской области может начаться в 2025 году. Об этом сообщили в правительстве региона. Объем инвестиций в проект при этом сократился с 4,7 млрд руб. до 4,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Финансирование планируется через льготный займ публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО). В рамках первого этапа РЭО к октябрю должен будет предоставить 3,5 млрд руб. сроком на 12 лет, а к началу третьего квартала 2025-го должно стартовать строительство, отметила гендиректор компании Ирина Тарасова.

Объект будет состоять из завода по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, а также полигона захоронения. Проектная мощность обработки на «Центральном» — 260 тыс. т отходов в год, утилизации — 122 тыс. т, размещения — 207 тыс. т.

Проект «Центрального» в 2019 году заявил регоператор по обращению с отходами АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Планировалось, что комплекс будет включать завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов мощностью 300 тыс. т в год и мусорный полигон мощностью 240 тыс. т в год. Объем инвестиций оценивался в 1,9 млрд руб. Объект планировалось построить к 2023 году в Сосновском округе.

В 2022 году параметры комплекса корректировались в сторону уменьшения мощности, сроки реализации проекта сдвинули на 2022–2024 годы.

Весной 2023 года Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора объявило ТСК предостережение о возможном лишении статуса регоператора из-за того, что экотехнопарк не был включен в схему потоков ТКО с 1 января 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию был перенесен на 2025 год. В компании заявили, что полигон не был построен по «независящим» от ТСК обстоятельствам.

В начале 2024 года тамбовские власти заключили со структурой ТСК — ООО «Экотехнопарк Тамбов» — концессионное соглашение на строительство экотехнопарка «не более чем в 40 км» от облцентра. Общий объем инвестиций оценивался в 2,8 млрд руб.

О том, почему в макрорегионе затягивается создание полигонов ТКО, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов