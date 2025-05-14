Власти Воронежа добились решения о сносе недостроя на заливном лугу у Усмани

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск мэрии облцентра к местной индивидуальной предпринимательнице Ирине Фоминой о признании самовольной постройкой объекта незавершенного строительства у базы отдыха «Смена» на севере Воронежа и обязал ответчицу в течение 30 дней снести его. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На заднем плане признанный самовольной постройкой недострой

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ На заднем плане признанный самовольной постройкой недострой

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Уточняется, что в случае неисполнения решения суда администрация может снести недострой своими силами с последующим возмещением расходов. Также суд отказал госпоже Фоминой в признании права собственности на объект. Оно пока не было обжаловано.

Предметом спора является двухэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв. м, построенное на 82%. Оно расположено на участке на 6 тыс. кв. м в собственности предпринимательницы.

Мэрия Воронежа инициировала разбирательство в августе 2023 года. В том же месяце суд зарегистрировал встречное заявление.

По данным ЕГРН, земля расположена в границах территории сильного затопления водами реки Усмань, в том числе при половодьях и паводках. Объекты капитального строительства на таких участках должны быть обеспечены сооружениями и (или) методами инженерной защиты от негативного воздействия вод.

Региональный Госстройнадзор установил факт возведения объекта капитального строительства без согласований и разрешения на строительство от городских властей. В последнем дважды было отказано из-за отсутствия результатов инженерно-геодезических изысканий, градостроительного плана земельного участка, согласования аэродрома, экспертизы проектной документации и сведений о методах инженерной защиты территорий от негативного воздействия вод в ней. Кроме того, установлено, что объект появился «в непосредственной близости от искусственного водоема, организованного в виде заводи путем отведения вод из русла реки Усмань».

Предпринимательница указывала, что спор возник «не в строительной области, а в области применения экологических и земельных норм в связи с нахождением спорного участка в зоне подтопления».

В апреле прокуратура Воронежской области направила в Железнодорожный райсуд облцентра уголовное дело 31-летней женщины и 45-летнего мужчины об уничтожении 25 га заливного луга у базы отдыха «Смена» на севере города.

По версии следствия, с августа 2021 года по сентябрь 2023 года обвиняемая как собственница земли в Железнодорожном районе Воронежа без необходимого разрешения организовала земляные работы «по выемке природного грунта путем снятия и перемещения плодородного слоя почв» на площади почти 79 тыс. кв. м. Второй фигурант произвел эти работы с привлечением лиц, не знавших о преступном характере действий.

В результате были сформированы углубления до уреза воды в реке Усмань (областной памятник природы), включая береговую полосу, в том числе в пределах ее береговой линии, которые заполнились водой. Окружающей среде был причинен ущерб на сумму порядка 300 млн руб.

Кроме того, землевладелицу обвинили в фальсификации доказательств по административному делу, из-за которой должностные лица Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора не привлекли ее к ответственности.

Работа тяжелой техники в районе Усмани началась еще в 2022 году. В январе 2023 года тогда еще департамент природных ресурсов и экологии (ныне — министерство) заявил, что работы велись в водоохранной зоне и в прибрежной защитной полосе. В сентябре того же региональный СКР по материалам воронежского УФСБ и облпрокуратуры возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при строительстве (ст. 246 УК РФ). Ущерб был оценен в 415 млн руб. В мае 2024 года министерство экологии потребовало эту сумму с Ирины Фоминой. Согласно картотеке арбитражного суда Воронежской области, этот иск еще рассматривается. Ближайшее заседание назначено на 27 мая.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье» «Старый луг лучше новых двух».

Алина Морозова