Три человека погибли и 21 пострадал в ДТП с автобусом в Курской области

В результате столкновения рейсового автобуса и двух легковых автомобилей на трассе в Курской области погибли два человека, еще 17 пострадали. Авария произошла сегодня днем у села Михайловка Железногорского района. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия смертельного ДТП в Курской области. Перевернувшийся автобус

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Последствия смертельного ДТП в Курской области. Перевернувшийся автобус

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Рейсовый автобус ЛиАЗ автотранспортного предприятия Железногорска ехал по маршруту Железногорск — дачи Жуковец. Предварительно установлено, что он столкнулся с двумя легковыми автомобилями Hyundai Solaris и Toyota RAV4. В региональном УМВД уточнили, что автобусом управлял водитель 1976 года рождения, Toyota — мужчина 1961 года рождения, Hyundai — женщина 1979 года рождения.

По словам главы региона, скончались оба водителя легковушек. Двое из 17 пострадавших находятся в тяжелом состоянии — всех их направляют в Железногорскую и Курскую областную больницы.

На месте работают сотрудники ГИБДД и прокуратуры.

UPD: в больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате ДТП под Железногорском, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Так, число погибших в аварии выросло до трех, а число пострадавших — до 21 человека. 15 курян находятся в больницах, а остальным помощь оказали на месте.

Алина Морозова