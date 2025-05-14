Воронежское управление Росгвардии возглавил участник СВО Алексей Баранников

Начальником управления Росгвардии по Воронежской области назначили Алексея Баранникова. Он был представлен врио губернатора Сергею Трухачеву на встрече с заместителем командующего войсками Центрального округа Росгвардии генерал-майором Дмитрием Шевчуком. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Баранников

Фото: сайт правительства Воронежской области Алексей Баранников

Фото: сайт правительства Воронежской области

Алексей Баранников работает в органах внутренних дел и Росгвардии около 25 лет. Он участвовал в СВО и является ветераном боевых действий. Имеет государственные и ведомственные награды. Ранее занимал пост главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу.

С 2022 года воронежское управление Росгвардии возглавлял липчанин Дмитрий Астафьев. В начале мая издание «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник сообщало, что он займет более высокий пост в Москве.

Егор Якимов