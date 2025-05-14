В Ростове задержали главу управления миграции по делу о превышении полномочий

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Александра Мельникова и начальника одного из отделов. Их подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мельников

Фото: МВД Александр Мельников

Фото: МВД

По версии следствия, подозреваемые дали указания подчиненным не аннулировать ранее выданные 18 иностранным гражданам разрешения на работу. При этом задержанные знали об отсутствии у иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства России на требуемом уровне. Так, подозреваемые создали условия для незаконного пребывания иностранных граждан в России, говорится в заявлении.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По информации источников ТАСС в правоохранительных органах, по месту жительства подозреваемых прошли обыски.