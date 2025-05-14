Школьница погибла в Кабардино-Балкарии от удара копьем

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело после гибели воспитанницы детской спортивной школы. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного комитета республики. Первоначально дело возбудили по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Однако, как уточнили «Ъ» в следственном управлении СКР по КБР, в связи со смертью ребенка уголовное дело будет расследоваться по более тяжкой статье. В любом случае действиям всех ответственных лиц будет дана «правовая оценка».

Трагедия произошла 3 мая 2025 года во время тренировки по легкой атлетике в спортшколе станицы Приближная. По данным следствия, 17-летний ученик, «оставшись без контроля преподавателя, проводившего занятие», метнул копье, «которым попал в голову воспитаннице школы 2011 года рождения». Девочку доставили в больницу, где через несколько дней она скончалась от полученных травм.

Следователи уже изучили все обстоятельства трагического случая. В ходе проверки были допрошены очевидцы, сотрудники спортивной школы и профильного министерства, «изъята документация регламентирующая порядок проведения полевых учебных занятий и обеспечению техники безопасности, также проводятся иные мероприятия по сбору доказательств».

Александра Ларинцева, Пятигорск