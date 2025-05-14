Солдат сбил штурмовик «КамАЗом»

Как стало известно “Ъ”, бывший солдат срочной службы Александр Эрлих, уничтоживший в ДТП на аэродроме штурмовик Су-25 СМЗ, обжаловал вынесенный ему приговор в кассационном военном суде. Господин Эрлих, получивший условный срок, не хочет платить компенсацию Минобороны в размере 10 млн руб. Он отмечает, что не имеет никакой специальности, а судимость мешает трудоустройству. Военные между тем рассчитывают взыскать с него всю остаточную стоимость самолета — более 386 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штурмовик Су-25 на одном из военных аэродромов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Штурмовик Су-25 на одном из военных аэродромов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Александр Эрлих, служивший по призыву, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 347 (уничтожение или повреждение по неосторожности предметов военной техники, повлекшее тяжкие последствия) УК. Согласно материалам уголовного дела, около 21 часа 7 августа 2023 года рядовой Эрлих, не имея права управления транспортным средством и соответствующего опыта вождения, сел за руль военной транспортной машины — КамАЗ-5350.

Двигаясь на повышенной скорости по бетонной дороге военного аэродрома под Симферополем (Крым), связывающей две стоянки летательных аппаратов, солдат не справился с управлением тягача, совершив столкновение со штурмовиком Су-25СМЗ, борт №17, который буксировали на жесткой сцепке автомобилем «Урал» АПА-5Д.

В результате ДТП «сушка» получила повреждения, не позволяющие ее «дальнейшее использование по назначению», что повлекло тяжкие последствия в виде причинения Минобороны РФ ущерба в размере 386 млн 798 тыс. 965 руб. 82 коп. (остаточная стоимость борта).

При этом сама войсковая часть на длительное время была лишена возможности «выполнять боевые задачи» «в связи с отсутствием резервных воздушных судов данного типа».

Крымский гарнизонный военный суд назначил солдату год лишения свободы, постановив считать этот срок условным. Кроме того, ему установлен испытательный срок полтора года. Иск же военного ведомства был удовлетворен частично — вместо 386 млн руб. с фигуранта было взыскано 10 млн.

Обжалуя решение в Южном окружном военном суде, представитель военного ведомства требовал удовлетворить иск в полном объеме. В обоснование он, в частности, указывал, что суд первой инстанции не выяснил и не конкретизировал в приговоре материальное положение ответчика, а именно наличие у него и членов семьи в собственности движимого и недвижимого имущества.

В апелляционной жалобе осужденный Эрлих, не оспаривая правильность установленных судом фактических обстоятельств дела и квалификации содеянного им, просил изменить приговор, снизив размер взыскиваемого ущерба до 300 тыс. руб.

Выходец из Челябинской области отмечал, что после ДТП у него ухудшилось состояние здоровья, а какой-либо специальности нет, поэтому возместить ущерб 10 млн он просто не в состоянии. Также фигурант и его представители отмечали, что ответственность за ДТП должна нести сама военная часть, штатный водитель «Урала» и командир подразделения, в котором тот служил.

Рассмотрев материалы уголовного дела и доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия пришла к выводу о том, что приговор является законным, обоснованным и справедливым, а возражения на него не подлежат удовлетворению.

Апелляционная инстанция установила, что при назначении наказания первой инстанцией было верно принято во внимание, что Александр Эрлих в период прохождения военной службы и по месту жительства характеризовался исключительно с положительной стороны, ранее к уголовной ответственности не привлекался, ни в чем предосудительном замечен не был, а свою вину в ЧП на аэродроме признал в полном объеме.

Назначенное Эрлиху наказание, решил Южный суд, является справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного им преступления и личности виновного.

Вопреки доводам Эрлиха, оснований для привлечения в качестве ответчика собственника транспортного средства, которым он управлял — Минобороны, у суда первой инстанции не имелось, поскольку вред был причинен деятельностью источника повышенной опасности, а не третьими лицами.

Оснований для привлечения к гражданской ответственности иных лиц суд также не нашел. При этом судебная коллегия учитывает, что постановлением следователя в отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении «иного лица» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 347 и ч. 1.1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Учитывая имущественное положение Эрлиха, размер получаемого им, как военнослужащего по призыву, денежного довольствия, молодой возраст и возможность в будущем трудоустроиться, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о возможности уменьшить размер возмещения вреда до 10 млн руб.

Телесных повреждений, мешающих возмещению ущерба, суд у фигуранта не обнаружил. По данным врачей, осужденный лечился с 7 по 22 августа 2023 года от трех рвано-ушибленных ран, которые не влияли на исполнение им обязанностей военной службы.

Что же касается доводов Эрлиха об отсутствии у него какой-либо специальности, опыта работы и наличии судимости, значительно затрудняющих трудоустройство, то указанные обстоятельства «не являются безусловным основанием для еще большего уменьшения размера материального ущерба, подлежащего взысканию с него».

В результате приговор был оставлен в силе, а жалобы сторон отклонены. Теперь фигурант и представитель военного ведомства обратились в кассационный военный суд в Новосибирске, настаивая на уменьшении и увеличении выплат, соответственно. Дата разбирательства по существу еще не назначена.

Николай Сергеев