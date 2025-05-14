В порту Петербурга изъяли более 60 кг наркотиков из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга полиция совместно с отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Балтийской таможни изъяли 61 кг запрещенных веществ, привезенных на корабле из Эквадора. Стоимость партии на черном рынке, по данным ФТС, оценивается более чем в 500 млн руб. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ).

«В ходе досмотра одного из контейнеров полицейские обнаружили тайники, в которых находилось 50 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета»,— написала представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, эксперты установили содержимое одного из брикетов — внутри оказалось более килограмма кокаина. Вскоре специалисты займутся исследованием остальной партии подозрительного груза. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установке причастных к преступлению.