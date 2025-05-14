Главные новости к утру 14 мая

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко. Его подозревают в получении взятки (ст. 290 УК). Проводятся следственные действия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил введение новых санкций против России со стороны ЕС и США, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. По его словам, страны готовы принять такую меру в скором времени.

В Международном суде ООН в понедельник начались слушания, посвященные юридическим последствиям израильских действий на палестинских территориях. Это новое разбирательство, не связанное с делом «ЮАР против Израиля». В Израиле все претензии в свой адрес по-прежнему категорически отвергают и завершать военную операцию в Газе пока не намерены.

МИД России не признал решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о причастности РФ к крушению самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году. Принципиальная позиция Москвы, подчеркнули в министерстве, остается прежней — Россия не причастна к крушению судна.

В 2024 году цены на электричество для центров обработки данных (ЦОД) выросли в среднем на 12% по всей стране, а в отдельных регионах — на 25–30%. Из-за этого темпы роста отрасли могут снизиться на 10–20% в течение трех-пяти лет. В правительстве готовят комплекс мер для стимулирования развития отрасли ЦОДов, которые включают в себя подключение к магистральным электросетям и дополнительные льготы.

Новая нефтесервисная компания «Спецпромсервис», в которой 49,5% контролирует ЛУКОЙЛ, увеличила масштаб деятельности. За прошлый год эта структура получила почти 30 млрд руб. инвестиций и отчиталась о выручке в 20 млрд руб., что сопоставимо с крупными игроками.

С начала года в России нарастает число кибератак через внедрение вредоносных скриптов в популярные веб-приложения. Используя уязвимости сайтов, злоумышленники могут получать доступ к пользовательским данным. Такие атаки могут привести к утечкам данных, за которые уже с конца мая бизнесу грозят крупные штрафы.

Средний объем торгов американскими акциями на внебиржевом рынке Московской биржи составил 40 млн руб. в день. Наиболее популярными являются акции американских высокотехнологичных компаний, таких как NVIDIA, MicroStrategy, Tesla. Вместе с тем акции на российском рынке торгуются с гигантским дисконтом — на 50–75% дешевле, чем за рубежом.

Растущая популярность содержания собак и кошек стимулирует развитие рынка кормов. Их потребление в этом году может достигнуть 1,4 млн тонн, прибавив 5,1% год к году. Более половины сегмента в денежном выражении занимают суперпремиальные корма.

Американский актер Роберт Де Ниро получил награду «Золотая пальмовая ветвь» на 78-м Каннском кинофестивале. Во время речи на церемонии вручения он раскритиковал президента США Дональда Трампа и его предложение ввести пошлины на любые фильмы, произведенные за рубежом.