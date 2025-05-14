Якутия полностью перешла на электронные муниципальные и государственные услуги

В Якутии все социально значимые государственные и муниципальные услуги переведены в электронный формат. Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, в утвержденном перечне 88 таких услуг.

С начала года в республике было подано 65968 заявлений на предоставление различных услуг, из них 38542 заявления — в электронном виде. В министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона уточнили, что наиболее востребованными среди электронных услуг остаются такие направления, как предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — 4288 заявлений. Также популярна услуга по назначению ежегодной денежной выплаты на детей из многодетных семей для приобретения школьной, спортивной и другой детской одежды — 3386 заявлений. Высоким спросом пользуются такие услуги, как проведение техосмотра — 2998 заявлений, а также присвоение статуса многодетной семьи — также 2998 заявлений в электронном виде.

Работа по цифровизации проводится в рамках Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, утвержденной указом главы Якутии Айсена Николаева. В нем особое внимание уделяется сокращению сроков рассмотрения обращений граждан, а также мониторингу уровня их удовлетворенности оказанием услуг.

Николай Борисов, Якутск