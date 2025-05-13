Главные новости 13 мая. Ростов-на-Дону и область

Бывший заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин может возглавить Управление информполитики ростовской администрации. Он является основным кандидатом на эту должность.

В Ростовской области осудили жителей Волгодонска, которые организовали канал незаконной миграции. Их приговорили к разным срокам и денежным штрафам. Приговоры суда вступили в силу.

В Мартыновском и Волгодонском районах Ростовской области начнется третий этап реконструкции Донского магистрального канала. На ремонт потратят 1,1 млрд рублей.

В Ростовской области планируют принять во втором чтении законопроект об обязательном использовании в такси отечественных автомобилей. Это нововведение способно спровоцировать сокращение до 51% численности водителей.

В Советском райсуде Ростова-на-Дону вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве с поставкой мебели в детские сады. Фигурантами дела стали два местных предпринимателя. Они получили четыре и два с половиной года колонии общего режима.

Восемь хозяйств Ростовской области приступили к закладке новых виноградников. Два предприятия из восьми впервые занялись виноградарством в 2025 году.

На Дону у девелоперов может появиться обязанность строить объекты социальной инфраструктуры на территории жилых комплексов. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания Ростовской области рассмотрят 15 мая.