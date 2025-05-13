Двоих ростовчан осудили за мошенничество с поставкой мебели в детские сады

В Советском районном суде Ростова-на-Дону вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ ) с поставкой мебели в детские сады. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фигурантами дела стали два местных индивидуальных предпринимателя. Установлено, что с 2020 по 2022 год они заключили контракты с восьмью дошкольными образовательными учреждениями на поставку мебели. Однако мебель не соответствовала предусмотренным нормативам.

Ущерб, причиненный мошенническими действиями, превысил 4,3 млн руб. Для того, чтобы его возместить на имущество обвиняемых наложили арест.

Суд приговорил одного из виновных к 4 годам колонии общего режима, другого – к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Мария Хоперская