Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На третий этап ремонта Донского канала потратят 1,1 млрд рублей

В Мартыновском и Волгодонском районах Ростовской области пройдет третий этап реконструкции Донского магистрального канала. На ремонт потратят 1,1 млрд руб. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Заказчиком является министерство сельского хозяйства РФ в лице ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области». Подрядчик проведет демонтажные, земляные и гидромеханизированные работы, после чего благоустроит территорию.

Поставщика определят 30 мая.

Мария Хоперская

Новости компаний Все