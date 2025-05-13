На третий этап ремонта Донского канала потратят 1,1 млрд рублей
В Мартыновском и Волгодонском районах Ростовской области пройдет третий этап реконструкции Донского магистрального канала. На ремонт потратят 1,1 млрд руб. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Заказчиком является министерство сельского хозяйства РФ в лице ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области». Подрядчик проведет демонтажные, земляные и гидромеханизированные работы, после чего благоустроит территорию.
Поставщика определят 30 мая.