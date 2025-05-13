На третий этап ремонта Донского канала потратят 1,1 млрд рублей

В Мартыновском и Волгодонском районах Ростовской области пройдет третий этап реконструкции Донского магистрального канала. На ремонт потратят 1,1 млрд руб. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Заказчиком является министерство сельского хозяйства РФ в лице ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области». Подрядчик проведет демонтажные, земляные и гидромеханизированные работы, после чего благоустроит территорию.

Поставщика определят 30 мая.

Мария Хоперская