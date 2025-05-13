Ростовских застройщиков намерены обязать строить социальную инфраструктуру в ЖК

На Дону девелоперов намерены обязать обустраивать социальную инфраструктуру в жилых комплексах. Соответствующий законопроект будет рассмотрен региональными депутатами 15 мая, сообщает в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области.

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В соответствии с новыми правилами, проекты застройки, включающие возведение 300 тыс. кв. м или более, будут классифицироваться как крупные инвестпроекты. Застройщик будет нести ответственность за планирование территории и строительство объектов социальной инфраструктуры, таких как школы, детские сады и медучреждения. Одним из преимуществ для таких девелоперов станет возможность аренды земельных участков без проведения торгов.

Важным условием в новых правилах является то, что инвестор берет на себя как минимум 50% затрат на возведение школы, а оставшаяся часть средств будет выделена из муниципального бюджета. При этом, вся проектная документация станет собственностью муниципалитета.

Валентина Любашенко