На Дону вынесли приговор организаторам канала незаконной миграции

В Ростовской области вынесли приговор жителям Волгодонска, организовавшим канала незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что с 2021 по 2023 годы гражданка России Кристина Богданова вступала в фиктивные браки с иностранными гражданами Абдуали Алиевым и Хакимджоном Сафиевым для получения российского гражданства. При этом, для ускоренного заключения брака с Сафиевым фигуранты предоставили поддельные документы в один из ЗАГСов Волгодонска.

Приговором суда Алиеву назначено три года условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 150 тыс. руб по статье п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК «Организация незаконной миграции». Богданова признана виновной по статье ч. 4 ст. 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов», и приговорена к лишению свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком на 2,5 года и штрафом в 200 тыс. руб. Сафиев приговорен к двум годам колонии условно и испытательному сроку на два года. Приговоры суда вступили в силу.

Константин Соловьев