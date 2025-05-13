Аграрии Дона приступили к весенней закладке виноградников

Восемь сельскохозяйственных компаний Дона приступили в мае к закладке новых виноградных насаждений, причем два фермерских хозяйства высаживают виноград первый раз, сообщили «Ъ-Ростов» в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По сообщению источника, за последние два года в регионе заложили более 300 га новых виноградных насаждений, общая площадь виноградников в регионе в мае 2025 года составила 1,7 тыс. га, из них плодоносящих — 1,4 тыс. га. Донские виноградари выращивают преимущественно автохтонные сорта винограда: «Красностоп золотовский», «Цимлянский черный», «Кумшацкий» и «Пухляковский». В меньших объёмах возделываются международные сорта: «Алиготе», «Саперави», «Ркацители» и другие.

Аграрии занимаются обрезкой лозы, ее подвязкой, окучиванием. Через три — четыре года бережного ухода новые побеги дадут первый урожай.

Переработкой винограда и изготовлением алкогольной продукции занимаются не только виноградарские хозяйства. Всего на территории региона занимаются винодельчеством 16 лицензированных производителей, пояснил «Ъ-Ростов» источник.

Валентина Любашенко