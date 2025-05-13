Угрожавший городу Циолковский и космодрому Восточный пожар локализован

Крупный пожар возле Циолковского локализован к 21:30 местного времени (15:30 мск), угрозы городу и космодрому Восточный нет. Об этом сообщил во вторник, 13 мая, Амурский центр ГЗ и ПБ. В настоящее время проводятся завершающие мероприятия по полной ликвидации отдельных очагов возгорания, окончание работ вероятно около 3:00 14 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«Пострадавших нет, не зафиксировано также повреждений жилых или социально значимых объектов»,— говорится в Telegram-канале ведомства.

Возгорание сухой растительности возле города Циолковский было зафиксировано 13 мая 2025 года около 15:00. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности со стороны местного населения. Из-за сильного ветра, достигавшего скорости до 15 м/с, огонь распространялся крайне стремительно. К борьбе с пожаром оперативно привлекли значительное количество сил и средств.

Мэр Циолковского Виталий Брижатый обратился к горожанам с призывом не допускать беспечности в обращении с огнем. Также он напомнил, что на территории области действует особый противопожарный режим.

Анна Яшина, Благовещенск