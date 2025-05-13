К тамбовскому «Дормострою» подан иск о банкротстве из-за долга на 7 млн рублей

В арбитражный суд Тамбовской области поступил иск о признании банкротом местного ООО «Дормострой» Арарата Юзбашяна. Истец — ивановская индивидуальная предпринимательница Сусанна Акопян — заявила о 7,3 млн руб. задолженности. Заявление пока не принято к производству. Об этом стало известно из документов суда.

В марте этого года Сусанна Акопян уже подавала аналогичный иск, но он был возвращен из-за невыполненных процессуальных требований. А в феврале признать «Дормострой» банкротом просило ивановское ООО «Ремстрой-Т», но затем компания забрала заявление. Требования составляли 25,6 млн руб.

Дорожная компания была неоднократно заподозрена в махинациях. В мае 2024 года УМВД по Тамбовской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по материалам проверки исполнения госконтракта на ремонт автодороги «Каспий» — Сукмановка — Жердевка в Жердевском районе. «Дормострой» получил контракт на 804,4 млн руб. и выполнил обязательства на 432 млн руб., но в ходе комиссионного осмотра магистрали был выявлен ряд дефектов покрытия.

В июле 2024 года прокуратура Пичаевского района Тамбовской области выявила нарушения при исполнении госконтракта по ремонту и содержанию автодорог регионального значения, в результате которых были похищены бюджетные средства на 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело по аналогичной статье. Работы там также выполнял «Дормострой».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Дормострой» было зарегистрировано в Иваново в феврале 2015 года, в прошлом году перерегистрировалось в Костроме, а в январе нынешнего — в Тамбове. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 2 млн руб. Единственный владелец — Арарат Юзбашян. По итогам 2024 года выручка компании составила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 39 млн руб. Гендиректором является Юрий Зерцалов.

Юрий Голубь